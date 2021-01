De toutes les marques de SUV, Land Rover possède l'histoire la plus riche. Et de toutes les marques premium, Land Rover propose la gamme la plus authentique. Les chevaux de trait d'antan sont devenus de fiers coursiers, équipés des technologies les plus récentes mais également intéressantes sur le plan fiscal.

Une publicité pour le Range Rover Evoque Plug-in Hybrid dans un journal attire notre attention. Celle-ci explique comment cette icône contemporaine bénéficie d'une technologie hybride rechargeable innovante. Ce séducteur silencieux est capable de parcourir en mode purement électrique jusqu'à 55 km, démontrant ses qualités à la fois en ville et en dehors des sentiers battus. Et ce à partir de 429 euros par mois. De plus, ce modèle est fiscalement déductible à 99%, avec un ATN débutant à 69 euros par mois. Il y a quelques semaines, Jaguar Land Rover (JLR) est devenu fournisseur de la Cour. La marque est également très prisée des investisseurs. Un emprunt obligataire en dollars a permis de réunir quelque 200 millions de plus que les 500 millions visés. Par ailleurs, en cette année 2020 marquée par la crise sanitaire, Land Rover Belux a fait mieux que la plupart de ses concurrents. Alors que le marché automobile a enregistré un recul de quelque 25% dans notre pays, Land Rover est parvenu à limiter à 10% sa perte de chiffre d'affaires. Autant de signes prouvant que Land Rover demeure sur la bonne voie. Ces dernières années, la marque est parvenue à se métamorphoser, investissant massivement dans la technologie et l'élargissement de sa gamme qu'elle a rendu attractive et complémentaire. Autrefois utilitaires, ses modèles sont devenus des produits de luxe. En 1948, le premier Land Rover Defender sortait de la chaîne de production. Se distinguant par un concept très simple et une grande polyvalence, le Defender brillait aussi par sa robustesse et son aisance sur tous les types de terrain. Aucune pente n'était trop raide et aucun gué trop profond. Si les modèles Land Rover de 2021 demeurent les références en dehors des sentiers battus, ils figurent désormais aussi, à d'autres égards, dans les strates supérieures du marché. Land Rover a acquis le statut de marque premium. PR de la marque, Annick Van Cauwenberge explique: "C'est le client qui détermine ce qui est premium ou pas, payant finalement la facture pour la plus-value d'un produit premium en matière de durabilité, d'équipement, de confort, de performances et de prestige. Je considère que le fait d'avoir vu tripler nos parts de marché au cours des dix dernières années est un signe de confiance dans les valeurs de notre marque et la qualité de nos produits, mais aussi la confirmation que nous faisons du bon travail. Un produit premium ne suffit pas pour que le succès soit au rendez-vous. Il faut aussi être 'premium' dans la relation et la communication avec le client. Nos distributeurs ont investi beaucoup d'argent et de temps pour l'expérience client et la formation de leurs collaborateurs. Ils en cueillent aujourd'hui les fruits. Nos bons résultats le démontrent, même en cette période compliquée de crise sanitaire." Range Rover et Defender restent les porte-drapeaux de la marque et les références dans leur segment. Les modèles les plus vendus sont cependant le Range Rover Evoque et le Discovery Sport, des modèles résolument lifestyle qui, selon Annick Van Cauwenberge, séduisent autant le public masculin que féminin. "Tous nos modèles s'identifient clairement comme un Land Rover. Ils possèdent un caractère authentique, un standing supérieur et brillent par leur qualité. Nous ne sommes évidemment pas aveugles face à la transition qui se prépare. Si nous continuons à investir dans l'efficience énergétique de nos moteurs Diesel et à essence, nous misons aussi beaucoup sur l'électrification. Une prise de conscience nécessaire afin de pouvoir répondre aux normes européennes plus strictes en matière de CO2. Tous nos modèles sont proposés avec une propulsion électrifiée sous la forme d'une hybridation légère ou d'une version hybride rechargeable. Nos modèles peuvent donc afficher un excellent score CO2 (dès 44 g/km selon la norme WLTP pour le Range Rover Evoque et le Discovery Sport) et peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Voilà qui ouvre des perspectives sur le marché B2B. Aujourd'hui, notre clientèle est équitablement répartie entre les particuliers, les indépendants et les entreprises. Notre ambition est de renforcer notre position sur le marché de la voiture de société. L'électrification nous pousse dans cette direction." Land Rover regarde aussi naturellement à plus long terme. Annick Van Cauwenberge le confirme: "Avec son projet Destination Zero, Land Rover vise une mobilité zéro émission, zéro accident et zéro embouteillage. En plus de développer des voitures ne produisant aucune émission, nous essayons aussi de les produire de la manière la plus durable possible. Nos usines en Angleterre possèdent, depuis 2018, une neutralité carbone certifiée. Nous croyons aussi beaucoup dans le concept d'entreprise responsable et l'économie circulaire. Grâce au surcyclage de l'aluminium, nous valorisons les anciennes carrosseries pour en faire de l'aluminium de haute qualité. De la sorte, nous réduisons d'un quart nos émissions carbone. Notre deuxième ambition est d'optimaliser la sécurité et de ramener à zéro le nombre d'accidents. À cette fin, nous développons et implémentons des technologies de sécurité innovantes comme le Driver Condition Monitor qui avertit le conducteur lorsqu'il décèle des signes de fatigue. Le troisième objectif de Destination Zero est le zéro embouteillage. Les voitures rouleront, à l'avenir, de manière autonome. Elles communiqueront entre elles et avec les infrastructures routières. Au Royaume-Uni, nous avons aménagé une autoroute privée où nous pouvons tester nos innovations dans un environnement réaliste. Notre technologie VE se montre en avance sur la législation."