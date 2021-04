Le Rexton fait son retour au sommet de la gamme du constructeur coréen SsangYong, en version 5 et 7 places. Ce 4x4 est animé par un diesel de 202 ch associé de série à une boîte automatique à 8 rapports. Les prix démarrent à 39.990 euros TVAC.

SsangYong s'apprête à relancer le Rexton, son modèle haut de gamme, qui avait temporairement disparu du catalogue en 2020 et ne restait disponible qu'en utilitaire léger. Grâce à un nouveau moteur diesel 2.2, ce grand et luxueux SUV a été mis en conformité avec les normes d'émissions en vigueur. La première génération du Rexton a été lancée en 2001 et a été renouvelée en 2017. La nouvelle version que nous voyons arriver aujourd'hui est basée sur le Rexton apparu en 2017 mais a reçu - plus tôt que prévu - une remise à niveau complète qui concerne aussi bien son style extérieur que son habitacle, son équipement et sa motorisation. Extérieurement, le nouveau Rexton est immédiatement reconnaissable à sa large calandre à motif en nid d'abeille. Elle est encadrée par des phares étroits full LED.

Cette nouvelle version offre une fois de plus un niveau d'équipement généreux. Même la version de base est déjà très bien équipée: elle reçoit désormais un système de navigation compatible Bluetooth et un volant chauffant. Pour la première fois, le Rexton sera également disponible avec une instrumentation digitale (écran de 12,3") et un chargeur de smartphone à induction. L'une des principales innovations concerne le moteur diesel 4 cylindres de 2,2 litres de cylindrée, conforme à la norme d'émissions Euro 6d (étape 2).

Ce bloc turbocompressé est particulièrement puissant: il développe 202 ch (+ 15 ch), pour un couple maxi de 441 Nm (+ 20 Nm), disponible dès 1.600 tr/min. Il est associé exclusivement à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports contrôlée électroniquement par la technologie "shift by wire". Luxueux, le Rexton est également dur à la tâche, grâce notamment à son poids maxi tractable de 3,5 tonnes. Ce nouveau Rexton est disponible en 3 niveaux de finition (Crystal, Quartz et Sapphire) et peut être commandé dès à présent.

SsangYong s'apprête à relancer le Rexton, son modèle haut de gamme, qui avait temporairement disparu du catalogue en 2020 et ne restait disponible qu'en utilitaire léger. Grâce à un nouveau moteur diesel 2.2, ce grand et luxueux SUV a été mis en conformité avec les normes d'émissions en vigueur. La première génération du Rexton a été lancée en 2001 et a été renouvelée en 2017. La nouvelle version que nous voyons arriver aujourd'hui est basée sur le Rexton apparu en 2017 mais a reçu - plus tôt que prévu - une remise à niveau complète qui concerne aussi bien son style extérieur que son habitacle, son équipement et sa motorisation. Extérieurement, le nouveau Rexton est immédiatement reconnaissable à sa large calandre à motif en nid d'abeille. Elle est encadrée par des phares étroits full LED. Cette nouvelle version offre une fois de plus un niveau d'équipement généreux. Même la version de base est déjà très bien équipée: elle reçoit désormais un système de navigation compatible Bluetooth et un volant chauffant. Pour la première fois, le Rexton sera également disponible avec une instrumentation digitale (écran de 12,3") et un chargeur de smartphone à induction. L'une des principales innovations concerne le moteur diesel 4 cylindres de 2,2 litres de cylindrée, conforme à la norme d'émissions Euro 6d (étape 2). Ce bloc turbocompressé est particulièrement puissant: il développe 202 ch (+ 15 ch), pour un couple maxi de 441 Nm (+ 20 Nm), disponible dès 1.600 tr/min. Il est associé exclusivement à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports contrôlée électroniquement par la technologie "shift by wire". Luxueux, le Rexton est également dur à la tâche, grâce notamment à son poids maxi tractable de 3,5 tonnes. Ce nouveau Rexton est disponible en 3 niveaux de finition (Crystal, Quartz et Sapphire) et peut être commandé dès à présent.