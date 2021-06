SsangYong Motors accélère le développement de nouveaux modèles électriques pour ne pas perdre du terrain dans la transition énergétique qui, dans le secteur automobile, s'accélère de mois en mois.

Les automobiles SsangYong sont fabriquées en Corée du Sud par SsangYong Motor, qui appartient à 74 % au conglomérat indien Mahindra & Mahindra. Fondée en 1954, SsangYong se revendique le plus ancien constructeur automobile de Corée. Marque présente maintenant depuis de longues années en Belgique, ses ventes restent assez confidentielles, avec 812 véhicules neufs immatriculés en 2020 sur notre territoire. Cela dit, relevons que malgré la crise Covid, SsangYong a été l'une des rares marques en progrès en Belgique entre 2019 et 2020. Les SUV SsangYong se distinguent par un rapport style/habitabilité/équipement/prix avantageux. Les modèles les plus vendus restent les Tivoli et Korando. Le Rexton vient d'être complètement renouvelé.

Korando & J100

La marque tourne bien sûr son regard vers l'avenir et, bien sûr l'électrification. Le premier résultat sera le Korando e-Motion qui vient d'entrer en production à grande échelle ce lundi 14 juin. Le Korando e-Motion est le premier véhicule SUV électrique de taille moyenne en Corée, et n'est autre qu'une version 100% électrique du Korando actuel. Les premiers lots à destination de l'Europe devraient être expédiés par bateau dès ce mois d'août pour être vendu en Europe un peu plus tard dans l'année, voire début 2022. Comme nombre de constructeurs, SsangYong doit composer avec les retards de production dus à la crise de semi-conducteurs (éléments électroniues indispensables à certains équipements)... Avec les évolutions de la fiscalité automobile, notamment dans le milieu des véhicules de société, inutile de dire qu'avec ce Korando électrique, l'importateur belge aura une belle carte commerciale à jouer.

Le projet J100 témoigne des intéressantes ambitions électriques de SsangYong. © GF

Outre le Korando e-Motion, SsangYong veut accélérer ses projets électriques avec, déjà , l'annonce d'un second modèles répondant pour l'instant au nom de code J100, dont le lancement est prévu pour 2022. Le design du J100 donnera un nouveau SUV moderne et à l'allure "carrée". Et comme de coutume chez SsangYong, ces véhicules sont promis pour se situer parmi les moins chers de leur catégorie.

