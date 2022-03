Après deux années d'interruption, Spa-Classic célèbre enfinsa 10ème édition qui aura lieu du 20 au 22 mai! Créé en 2011 sur un tracé de légende, Spa-Classic a grandi progressivement pour figurer parmi les grands événements européens de courses historiques. En 2019, le meeting belge avait rassemblé plus de 20.000 spectateurs.

Les 24 Heures du Mans ont Le Mans Classic et les 24 Heures de Spa ont Spa-Classic. Longtemps, les deux épreuves d'endurance se sont distinguées l'une de l'autre par des approches "philosophiques" différentes, la première faisant la part belle aux sports-prototypes, quand la seconde se destinait uniquement aux voitures de tourisme. Les deux courses d'Heritage Touring Cup, l'une disputée de jour et l'autre de nuit le samedi soir, rendent hommage à cette particularité belge. En piste, des berlines et des coupés ayant disputé l'épreuve entre 1966 et 1984 : Alfa Romeo 1750 GTAM, BMW 3.0 CSL, Chevrolet Camaro, Ford Capri, Jaguar XJS...

Si les voitures issues de la production occupent une place à part sur le circuit ardennais, les sports-prototypes et les GT ne sont pas oubliés pour autant. Alignées aux 1.000 km ou aux 6 Heures de Spa, les Ferrari 250 GT, Porsche 917, Ford GT40 et autres Jaguar XJR-9 sont de retour en piste au sein de leurs plateaux respectifs.

Souvent qualifié de "plus beau circuit du monde", Spa-Francorchamps pourrait aussi être qualifié de "paradis des photographes". Rares sont les tracés offrant aux spectateurs la possibilité d'effectuer un tour complet sans perdre la piste de vue.

L'épingle de la Source, le Raidillon de l'Eau Rouge, le "S" des Combes, le virage de Malmédy, le double gauche de Pouhon ou encore la courbe de Blanchimont sont autant de spots spectaculaires. Enfin, pour terminer la promenade, des expositions, animations et boutiques sont aménagées dans le paddock... Bref, les 20, 21 et 22 mais sont des dates à bloquer dès à présent dans l'agenda de tout amateur d'automobile sportive digne de ce nom!

