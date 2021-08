La marque suédo-chinoise Polestar et la société belge Smappee offrent une borne de recharge gratuite à l'achat d'une Polestar 2.

Jusqu'à la fin du mois de septembre, chaque acheteur d'une Polestar 2 reçoit une borne de recharge gratuite, en l'occurrence un Smappee EV Wall. Le constructeur suédo-chinois de voitures électriques et l'entreprise belge Smappee, active dans les technologies propres, ont uni leurs forces à cet égard fin juin.

L'objectif de cette collaboration consiste à réduire les obstacles à la mobilité électrique et à maintenir l'empreinte écologique du cycle de vie d'une voiture électrique aussi basse que possible. L'infrastructure de recharge intelligente de Smappee permet d'utiliser l'énergie (verte) le plus efficacement possible, sans pics de consommation. L'infrastructure de recharge avancée de Smappee prend en compte l'ensemble du flux énergétique d'un foyer. De cette manière, l'énergie est distribuée de manière optimale à tous les appareils électriques, y compris à la voiture.

Une borne de recharge à domicile ou au travail offre une bonne alternative au réseau public de bornes de recharge en cours de déploiement. Aujourd'hui, le manque d'infrastructures de recharge publiques est souvent perçu comme un obstacle au passage à la voiture électrique. Bien que le réseau se développe rapidement (par rapport à 2018, le nombre de points de charge publics en Belgique a augmenté de 280 %, selon Polestar), le défi de ce déploiement reste effectivement de taille.

Pour 11 voitures électriques, la Belgique ne dispose encore que d'une seule borne publique, contre une pour 4 voitures électriques aux Pays-Bas.

