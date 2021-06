Non seulement l'Enyaq iV ne produit aucune émission locale sur la route, mais Skoda livre également son nouveau SUV électrique avec un bilan carbone neutre.

Le constructeur tchèque documente l'intégralité de ses émissions de CO 2 tout au long de la production conformément aux normes ISO et affirme réduire efficacement les émissions de dioxyde de carbone lors de la production grâce à une série de mesures. Skoda compense par ailleurs toutes ses émissions de CO 2 inévitables lors de la production par l'intermédiaire de projets de protection du climat certifiés, comme la construction d'un parc éolien en Inde, le parc de Tamil Nadu, dans le sud du pays, qui hébergera 100 éoliennes. D'une capacité totale de 200 MW, il devrait fournir de l'énergie propre à 600.000 foyers. Par conséquent, les conducteurs de l'Enyaq IV peuvent profiter d'une mobilité 100 % verte s'ils rechargent leur SUV uniquement avec de l'électricité issue de sources renouvelables. Les émissions de CO 2 produites sur toute la durée de vie incluent également le recyclage de l'Enyaq iV. Après avoir été utilisées dans les véhicules, les batteries de traction connaissent une deuxième vie dans les systèmes de stockage d'énergie de Skoda iV. Cette mesure étend la durée de vie utile des batteries et améliore par conséquent leur empreinte écologique. Enfin, elles sont recyclées et les matières premières sont réutilisées. Les émissions de CO 2 résultant du recyclage du véhicule sont aussi prises en compte: un taux de recyclage élevé et l'utilisation étendue de matériaux déjà recyclés ou recyclables aident à réduire davantage les émissions.

