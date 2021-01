Cette année, Skoda propose un stand virtuel en lieu et place du Salon de Bruxelles qui n'aura pas lieu pour les raisons que l'on sait...

Le constructeur tchèque annonce avoir tout mis tout en oeuvre pour faire profiter à ses clients des meilleures conditions en ce début d'année grâce à son stand virtuel nommé la "Skoda Virtual Tower" accessible via virtual.skoda.be. Tous les modèles seront visibles en détail, à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce à des images à 360° de haute qualité. Une expérience interactive en ligne innovante et inédite, accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Pour répondre à toutes les questions, la "Skoda Virtual Tower" permet à ses visiteurs d'entrer en contact avec une équipe de spécialistes tous les jours du 8 au 31 janvier, de 8 à 22 h. Les visiteurs pourront être conseillés et accompagnés par chat ou par vidéo chat. Le site donnera également la possibilité de réserver directement un essai d'un véhicule ou de télécharger un chèque à valoir personnel chez le concessionnaire le plus proche. Enfin, au rez-de-chaussée de la "Skoda Virtual Tower", il y aura également la possibilité de découvrir l'exposition à 360° "125 ans de Skoda: From Past to Future" ouverte au public depuis la mi-décembre à Autoworld, Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles.

