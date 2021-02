Skoda souhaite prendre pied sur le juteux marché indien avec le groupe VW. Le constructeur tchèque y lance un SUV compact adapté à la demande locale. Baptisé Kushaq, l'engin fait partie du projet India 2.0 initié par le Groupe Volkswagen.

Ce Kushaq n'est bien sûr pas destiné au marché européen, car chez nous Skoda occupe déjà ce segment des SUV compact avec le Kamiq. Néanmoins, la Kushaq reste une proposition assez différente du modèle que nous connaissons sur nos route puisque cet engin est construit sur une plateforme différente (MQB-A0-IN) et mieux adaptées aux spécificités des besoins locaux, dont l'état des routes sur l'ensemble de cet immense pays. Cela dit les moteurs sont, eux, similaires à la palette proposée en Europe. il s'agit des blocs à essence TSI 1.0 et 1.5 l, disponibles avec une boîte manuelle à six vitesses, une boîte robotisée DSG 7 ou une automatique classique à six vitesses. Ce nouveau modèle Skoda sera construit localement et, en raison des conditions climatiques, recevra la climatisation en série. Le nouveau venu sera introduit sur le marché indien en mars.

