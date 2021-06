Pour la 18e fois, ¦KODA soutient le Tour de France (du 26 juin au 18 juillet 2021). Avec un total de 250 véhicules, le constructeur automobile assure la mobilité des organisateurs du Tour. La flotte comprend les ¦KODA ENYAQ iV, ¦KODA OCTAVIA et OCTAVIA iV, et la ¦KODA SUPERB iV.

D'abord les vélos, puis les voitures

La passion de ¦KODA pour le cyclisme trouve ses racines dans les débuts de l'entreprise : en 1895, Václav Laurin et Václav Klement ont fondé un atelier de bicyclettes à Mladá Boleslav, en Bohême, jetant les fondations de l'actuelle ¦KODA.

En tant que "moteur du cyclisme", ¦KODA promeut le cyclisme à différents niveaux. Outre le Tour de France et le Tour d'Espagne (Vuelta), le constructeur automobile sponsorise de nombreuses autres compétitions cyclistes. Les bicyclettes et leurs accessoires font partie intégrante de la gamme de produits de la marque.

Un tour de force: 250 voitures dans le Tour

¦KODA est pour la 18e fois (depuis 2004) le partenaire principal et véhicule officiel du Tour. La marque assure la mobilité des organisateurs et du comité de course, fournit des véhicules d'assistance et est également chargée de transporter les VIP invités, par exemple les anciens vainqueurs qui souhaitent suivre la course de près. Au total, 250 véhicules seront utilisés à cette fin : les ¦KODA ENYAQ iV, les ¦KODA OCTAVIA et OCTAVIA iV, et la ¦KODA SUPERB iV. Les modèles auront un code couleur dans le Tour : le rouge est pour la direction de course, le noir pour les chefs d'équipe, le bleu pour le soutien, le vert pour les invités.

Le SUV électrique comme centre de commandement mobile

Cette année encore, la ¦KODA ENYAQ iV est en tête du peloton : la " voiture rouge " est toujours en tête de la course. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, utilise le SUV entièrement électrique comme un centre de commandement mobile. Il agite le drapeau jaune par le toit ouvert au début de chaque étape et dirige la course (en donnant notamment des consignes de sécurité) depuis l'intérieur de la voiture grâce à des technologies de communication sophistiquées. Sur certains trajets, la ¦KODA SUPERB iV à propulsion hybride rechargeable fait office de "voiture rouge".

Maillot vert pour le leader du classement par points

Le 108e Tour de France part de Brest le 26 juin, se déroule en 21 étapes sur une distance de plus de 3300 kilomètres, et se termine sur les Champs-Élysées à Paris le 18 juillet. Le logo de ¦KODA sera également visible sur le maillot vert du leader du classement par points - une compétition annexe que la marque automobile sponsorise depuis 2015. Et pour la onzième fois, le vainqueur du Tour brandira un trophée en cristal conçu par Peter Olah, responsable du design intérieur chez ¦KODA, sur les Champs-Élysées.

"The beautiful circus: You have to love it. We do."

Simultanément à la tournée, ¦KODA lance la campagne "The beautiful circus: You have to love it. We do." Ce qui souligne qu'il faut de la passion pour participer à une course aussi exigeante. ¦KODA fait la promotion de la campagne dans des spots télévisés, sur ses canaux de médias sociaux et sur le site web dédié de l'entreprise https://www.welovecycling.com/. Sur le site, les amateurs de cyclisme trouveront des informations intéressantes sur le Tour et un concours avec des prix exclusifs. En tant que partenaire de l'application officielle du Tour de France, ¦KODA communique sur les événements de la route : classement du moment, compte à rebours en direct, suivi GPS en direct, profils des coureurs et bien plus encore. L'application peut être téléchargée gratuitement et est disponible pour Android et pour iOS.

Visibilité et enthousiasme partagé

"La longue histoire de notre entreprise est inextricablement liée au cyclisme. C'est pourquoi ¦KODA AUTO s'engage à être un partenaire solide et à long terme du cyclisme international, pour l'élite et les amateurs. Le soutien au Tour de France est l'une des pierres angulaires de nos activités de sponsoring sportif depuis 2004. Il nous offre l'opportunité de positionner visiblement et durablement notre marque et nos produits dans un cadre approprié, ainsi que de partager notre enthousiasme pour ce sport magnifique avec la communauté cycliste internationale", résume Martin Jahn, responsable des ventes et du marketing au conseil d'administration de ¦KODA AUTO.

