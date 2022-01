Fin janvier, Skoda dévoilera la version coupé de son Enyaq iV électrique. Le croquis ci-dessous donne un avant-goût de ce nouveau modèle.

La nouvelle variante de l'Enyaq iV était attendue depuis quelque temps. Il y a environ deux ans, le Vision e iV Concept montrait à quoi pourrait ressembler un coupé-SUV de la Skoda électrique. Techniquement, ce n'est pas vraiment un exploit, car la nouvelle variante est identique au SUV actuel. Tout comme les ID4 et ID5 de la marque soeur Volkswagen, qui utilisent la même base.

Ici aussi, la différence se situe au niveau de la ligne de toit inclinée, qui réduit un peu l'espace pour la tête à l'arrière et le volume du coffre (570 litres), mais qui se traduit par une aérodynamique plus élégante. Le coefficient de traînée de 0,25 par rapport à 0,27 pour l'Enyaq iV normal devrait garantir une consommation légèrement inférieure et donc une plus grande autonomie.

Une RS sportive

Le nouveau Coupé Enyaq iV sera dévoilé fin janvier et sera disponible chez les concessionnaires plus tard dans l'année en différentes variantes de puissance. Outre les versions à la technique identique aux SUV, la marque sort des alternatives plus sportives. Ainsi, il y a l'iV 60 avec une batterie de 58 kWh et un moteur électrique de 180 ch sur l'essieu arrière. Ensuite, il y a la 80 iV avec une batterie de 77 kWh et un moteur électrique de 204 ch à l'arrière, qui offre une autonomie de 535 kilomètres.

La Skoda Vision e iV © DR

L'iV 80X à transmission intégrale de 265 ch et la RS sportive de 306 ch garantissent encore plus de puissance.

