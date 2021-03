Les utilisateurs intensifs de smartphone en voiture connaissent les soucis que peut poser un support mal ventousé à la vitre, ou trop légèrement fixé au mobilier de bord. Dacia apporte la solution avec le support directement intégré. Du coup, votre smartphone devient l'écran multimédia de votre voiture.

C'est un constat évident : tout le monde ne veut - ou ne peut - pas s'offrir un système d'infodivertissement embarqué dernier cri. C'est une option onéreuse et après tout à quoi bon, puisqu'il ne s'agit que d'un doublon ? Les fonctions les plus utilisées (GPS, musique, podcast et, évidemment, les appels téléphoniques) sont déjà organisées dans votre smartphone. Reste à lui trouver une bonne place dans votre champ de vision, sur le tableau de bord... ce qui n'est pas gagné. Même dans les marques premium, il est rarement prévu d'accrocher fermement votre précieux téléphone et, surtout, pouvoir l'utiliser et/ou lire les infos de manière efficace, en roulant. Voici désormais la station d'accueil Media Control de Dacia, doublée d'un port USB pour assurer l'alimentation de l'appareil, ainsi que d'un autoradio élémentaire, de deux haut-parleurs et d'un petit micro. Ce dernier permet de répondre aux appels ou lancer des instructions vocales aux assistants de bord (Siri, Google).

Sandero, pour le moment

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'emplacement du Media Control se referme discrètement. © GF

Installé dans son logement universel au centre de la planche de bord de la nouvelle Dacia Sandero (seul modèle à en profiter pour l'instant) et fermement maintenu en place, le smartphone est judicieusement placé en hauteur et légèrement orienté vers le conducteur pour offrir une visibilité parfaite des informations, gage de sécurité. Il suffit de télécharger l'application Dacia Media Control sur son smartphone et, grâce à une simple connexion Bluetooth, le téléphone devient une véritable extension du tableau de bord, remplaçant ainsi un système multimédia intégré. Lorsque le téléphone n'est pas en place, le logement disparait dans la planche de bord pour plus de discrétion. Il suffisait d'y penser !

C'est un constat évident : tout le monde ne veut - ou ne peut - pas s'offrir un système d'infodivertissement embarqué dernier cri. C'est une option onéreuse et après tout à quoi bon, puisqu'il ne s'agit que d'un doublon ? Les fonctions les plus utilisées (GPS, musique, podcast et, évidemment, les appels téléphoniques) sont déjà organisées dans votre smartphone. Reste à lui trouver une bonne place dans votre champ de vision, sur le tableau de bord... ce qui n'est pas gagné. Même dans les marques premium, il est rarement prévu d'accrocher fermement votre précieux téléphone et, surtout, pouvoir l'utiliser et/ou lire les infos de manière efficace, en roulant. Voici désormais la station d'accueil Media Control de Dacia, doublée d'un port USB pour assurer l'alimentation de l'appareil, ainsi que d'un autoradio élémentaire, de deux haut-parleurs et d'un petit micro. Ce dernier permet de répondre aux appels ou lancer des instructions vocales aux assistants de bord (Siri, Google). Installé dans son logement universel au centre de la planche de bord de la nouvelle Dacia Sandero (seul modèle à en profiter pour l'instant) et fermement maintenu en place, le smartphone est judicieusement placé en hauteur et légèrement orienté vers le conducteur pour offrir une visibilité parfaite des informations, gage de sécurité. Il suffit de télécharger l'application Dacia Media Control sur son smartphone et, grâce à une simple connexion Bluetooth, le téléphone devient une véritable extension du tableau de bord, remplaçant ainsi un système multimédia intégré. Lorsque le téléphone n'est pas en place, le logement disparait dans la planche de bord pour plus de discrétion. Il suffisait d'y penser !