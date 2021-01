C'est au tour de la marque espagnole du Groupe VW de proposer une alternative numérique au Salon de l'automobile de Bruxelles annulé, faut-il le rappeler, en raison des mesures sanitaires.

Comme la plupart des constructeurs, Seat et Cupra ont choisi de présenter leur gamme et les "conditions " spéciales traditionnellement proposées aux clients en janvier au travers de nouveaux showrooms virtuels. Il est facile de les atteindre via les adresses suivantes: virtual.seat.be et virtualcupra.be. Chaque modèle de Seat et de Cupra peut y être visualisé et analysé dans le détail grâce à des images haute résolution à 360° montrant tant la carrosserie que l'habitacle. De la sorte, le client ne peut que se faire une bonne idée des proportions, des volumes et de la finition de la voiture qu'il convoite. Cette approche en ligne est également soutenue, en direct, par des informateurs, comme ce serait le cas lors d'un salon de l'auto "classique". Ces informateurs sont accesibles tous les jours de 8h à 22h par chat en direct, écrit ou vidéo, et sont à même de répondre à toutes les questions sur les produits. Dans ce showroom virtuel, les clients ont aussi la possiblité de télécharger un bon de réduction personnel et même réserver un essai chez un concessionnaire. L'objectif est de toucher un maximum de clients intéressés par l'achat d'une Seat pour ensuite conclure le plus de ventes lors d'un ultime rendez-vous avec la concession.