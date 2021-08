Pour calculer le coût " réel " de la conduite électrique, il faut inclure le prix d'achat de la voiture, mais aussi le prix de l'énergie ou du carburant, les taxes, les assurances, les frais d'entretien et la valeur de revente. Tout cela forme le " total cost of ownership ".

La diminution du prix d'achat des voitures électriques et la diminution des coûts complémentaires font progressivement pencher la balance en faveur de la conduite électrique, comme l'ont récemment calculé l'association de consommateurs Test Achats et le Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC). "Pour les voitures achetées en 2021, le total cost of ownership s'étalant sur toute la durée de vie penche encore en faveur de l'essence et du diesel, mais le moment charnière à partir duquel le passage à la conduite électrique devient plus intéressant financièrement que le carburant se rapproche de plus en plus, plus rapidement pour les petites et moyennes voitures que pour les grands modèles. Une évolution qui s'explique par le fait que la recharge est moins chère que le plein de carburant, surtout si vous pouvez recharger votre voiture chez vous pendant les heures creuses. En outre, les prix d'achat des voitures électriques diminuent en raison de la baisse du prix des batteries et de la production qui ne cesse d'augmenter. Les nouvelles voitures électriques consomment de moins en moins d'électricité, la durée de vie des batteries s'améliore et les frais d'entretien sont moindres car peu de pièces sont sujettes à l'usure. Enfin, l'augmentation de la valeur résiduelle signifie que vous pouvez récupérer davantage de votre investissement."

D'ici 2023, le total cost of ownership des nouvelles voitures électriques de petite et moyenne taille sera inférieur au coût total des véhicules à essence et diesel. Revendre une voiture électrique engendre également davantage de bénéfices que revendre une voiture à essence ou diesel.

Vous avez reçu un câble de recharge Mode 2 lorsque vous avez acheté votre voiture électrique ? Utilisez-le comme solution d'urgence. Pour une recharge optimale, utilisez une borne de recharge. Chez vous ou en déplacement. Plus rapide, moins cher, et plus sûr !

