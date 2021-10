La semaine dernière, la filiale grand luxe du Groupe BMW annonçait la commercialisation de son premier modèle 100% électrique dès la fin de 2023. Il reste donc deux ans pour procéder aux essais routiers.

Baptisée Spectre, la voiture reste camouflée (une décoration originale : des slogans façon graffitis, ce qui tranche avec l'ambiance classique de R-R) sur les premiers clichés, mais il ne s'agit pas d'un prototype. Elle sera commercialisée, dans les grandes lignes, sous cette forme, c'est à dire un coupé deux portes, sorte d'alter ego électrique de l'actuelle Wraith. Preuve de la phase très avancée du projet, la voiture va entamer une phase intensive d'essais à travers le monde. Rolls-Royce a programmé 2,5 millions de km de mise à l'épreuve, soit une simulation correspondant à 400 années d'utilisation. Il s'agit du programme de développement le plus intense jamais organisé par la marque de Goodwood. Torsten Müller-Ötvös, directeur général de Rolls-Royce Motor Cars parlait du jour de la présentation de la Spectre que du plus important de l'histoire de Rolls-Royce Motor Cars depuis le 4 mai 1904, lorsque les pères fondateurs, Charles Rolls et Sir Henry Royce, se rencontrèrent pour la première fois dans le but de créer "la meilleure voiture à moteur du monde". Aujourd'hui, 117 ans plus tard, les dirigeants actuels portent des ambitions égales, promettant de construire la voiture électrique de luxe ultime.

La Spectre est un coupé musclé, sorte de version 100% électrique de l'actuelle Wraith. © GF

Logique historique

Dans les légendes qui nourrissent l'histoire des grands noms de l'automobile, on aime rappeler, Chez Rolls-Royce, que Charles Rolls a en quelque sorte prophétisé l'avenir électrique des automobiles. En avril 1900, il aurait fait l'expérience d'une première voiture à moteur électrique appelée Columbia et déclarait que sa propulsion électrique était idéale pour une voiture de grand luxe, pour sa douceur et l'absence de bruit et d'odeur. La propulsion électrique est donc parfaitement adaptée aux modèles de demain plus qu'à toute autre marque automobile. Elle est silencieuse, raffinée et crée un couple presque instantanément, pour ensuite générer une énorme puissance. Rolls-Royce teste son moteur électrique depuis un certain temps. Un moteur qui a impliqué de tout remettre à plat, car ce genre de voiture sera proposé aux clients les plus exigeants (pour ne pas écrire difficiles) du monde. La Spectre repose sur une évolution de l'architecture "spatiale" en aluminium inaugurée par la dernière Phantom (2017). Cette technologie développée pour et par Rolls-Royce est réservée à l'usage exclusif de la marque, comprenez : libre de toute stratégie de partage de plateforme de groupe (avec BMW).

Pour le nom choisi pour cette Rolls-Royce, Spectre, les décideurs ont souhaité rester dans l'univers éthéré. Spectre est synonyme d'un être d'un autre monde inaccessible au commun des mortels. Une grande puissance qui se déplace furtivement, sans bruit. Bien trouvé, et rien à voir, donc, avec les films de James Bond...

