Le soleil revient, tout le monde se lâche, notamment Mansory avec sa vision à la fois très virile et flashy de la nouvelle Rolls-Royce Ghost. Lunettes de soleil recommandées...

Depuis plus de 30 ans, le préparateur Mansory se distingue par un style audacieux qui choque ou ravit, mais ne laisse jamais personne indifférent. Sa dernière création prend pour base la nouvelle et très classieuse Rolls-Royce Ghost. Comme d'habitude pour toutes les conversions complètes de Mansory, de nombreux composants de la carrosserie sont enlevés et refabriqués en carbone, c'est une des marques de fabrique dela maison, très appréciées par la clientèle car il s'agit d'un carbone de la plus haute qualité. Après, tout est dans la personnalisation, et disons-le d'embléé il faut que cela se voie et pour cela on peut "faire confiance" au préparateur allemand. Ici, l'avant de la Ghost présente une lèvre inférieure intégrant des volets latéraux en carbone visible. La fameuse grille de radiateur peut être éclairée (par diodes) dans la couleur préférée du client, en harmonie avec certains éléments de l'habitacle ou de l'extérieur. Dans le cas du modèle illustrée, il s'agit d'un orange mandarine très pétillant. Pièce importante de la transformation le capot est en carbone ultraléger (avec structure en carbone visible). Des feux de jour à diodes complètent la "présence" de la limousine. Pour sortir la Ghost de son allure chic, Mansory intègre des ouïes d'air dans les ailes et monte des poignées de porte noires, sans oublier des énormes roues de 22''. Un échappement sport donne plus de voix au V12 qui reçoit une cure de vitamines. De nouveaux turbocompresseurs et ce système d'échappement améliorent l'accélération et l'élasticité de l'anglaise qui, au total, développe 720 ch. Lourde, donc pas vraiment pensée pour la performance pure, la Ghost Mansory bondit pourtant de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.

La limousine anglaise perd un peu de sa grande classe au profit d'une certaine... exclusivité? © GF

Cuir mandarine

Dans l'habitacle, Mansory respecte Rolls-Royce en ne retenant que les meilleurs cuirs, mais avec sa patte. Ici le blanc domine pour mieuxaccentuer les inserts couleur mandarine. Les décorateurs ont ajouté des touches de carbone et, pour l'ambiance nocturne, un éclairage d'ambiance spécialement calibré pour souligner les innombrables détails et nuances de bord anime l'anglaise dès que tombe l'obscurité.

Cuir blanc & mandarine: frais et lumineux. Il en faut pour tous les goûts. © GF

Un "Cool Bag" Mansory (photo ci-dessus), entièrement en cuir et adapté au design intérieur, d'une capacité de 14 litres, est également disponible sur demande, pour garder le Champagne au frais. Mansory ne communique pas directement ses tarifs, mais il va sans dire qu'ils s'adressent à une clientèle fortunée prête à mettre le prix fort pour s'assurer une certaine exclusivité, dans les endroits les plus huppés de la planète. Mansory possède une représentation en Belgique, la société Verstappen Design située à la Sportstraat 11, à Zaventem.

Depuis plus de 30 ans, le préparateur Mansory se distingue par un style audacieux qui choque ou ravit, mais ne laisse jamais personne indifférent. Sa dernière création prend pour base la nouvelle et très classieuse Rolls-Royce Ghost. Comme d'habitude pour toutes les conversions complètes de Mansory, de nombreux composants de la carrosserie sont enlevés et refabriqués en carbone, c'est une des marques de fabrique dela maison, très appréciées par la clientèle car il s'agit d'un carbone de la plus haute qualité. Après, tout est dans la personnalisation, et disons-le d'embléé il faut que cela se voie et pour cela on peut "faire confiance" au préparateur allemand. Ici, l'avant de la Ghost présente une lèvre inférieure intégrant des volets latéraux en carbone visible. La fameuse grille de radiateur peut être éclairée (par diodes) dans la couleur préférée du client, en harmonie avec certains éléments de l'habitacle ou de l'extérieur. Dans le cas du modèle illustrée, il s'agit d'un orange mandarine très pétillant. Pièce importante de la transformation le capot est en carbone ultraléger (avec structure en carbone visible). Des feux de jour à diodes complètent la "présence" de la limousine. Pour sortir la Ghost de son allure chic, Mansory intègre des ouïes d'air dans les ailes et monte des poignées de porte noires, sans oublier des énormes roues de 22''. Un échappement sport donne plus de voix au V12 qui reçoit une cure de vitamines. De nouveaux turbocompresseurs et ce système d'échappement améliorent l'accélération et l'élasticité de l'anglaise qui, au total, développe 720 ch. Lourde, donc pas vraiment pensée pour la performance pure, la Ghost Mansory bondit pourtant de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. Dans l'habitacle, Mansory respecte Rolls-Royce en ne retenant que les meilleurs cuirs, mais avec sa patte. Ici le blanc domine pour mieuxaccentuer les inserts couleur mandarine. Les décorateurs ont ajouté des touches de carbone et, pour l'ambiance nocturne, un éclairage d'ambiance spécialement calibré pour souligner les innombrables détails et nuances de bord anime l'anglaise dès que tombe l'obscurité. Un "Cool Bag" Mansory (photo ci-dessus), entièrement en cuir et adapté au design intérieur, d'une capacité de 14 litres, est également disponible sur demande, pour garder le Champagne au frais. Mansory ne communique pas directement ses tarifs, mais il va sans dire qu'ils s'adressent à une clientèle fortunée prête à mettre le prix fort pour s'assurer une certaine exclusivité, dans les endroits les plus huppés de la planète. Mansory possède une représentation en Belgique, la société Verstappen Design située à la Sportstraat 11, à Zaventem.