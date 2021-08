L'une des plus iconiques voitures de la marque au taureau s'apprête à revenir dans la gamme, l'année de ses 50 ans. Dans une forme et avec un moteur aux goûts du jour. Pour ses fanatiques les plus ardents, l'attente devient insoutenable!

La Lamborghini Countach fait partie des voitures de sport les plus emblématiques et impressionnantes de l'histoire des automobiles routières. Des études affirment qu'il s'agit de la voiture qui a le plus garni les murs des chambres des enfants et adolescents, sous la forme de poster et/ou de couvertures de magazines.

Sportive futuriste

Lors de son lancement au salon de l'automobile de Genève en 1971, la Lamborghini Countach était considérée comme une sportive du futur, avec un style radical signé Marcello Gandini de la maison Bertone. Elle transpirait d'agressivité, rien qu'à l'arrêt, et promettait des sensations fortes grâce à son moteur V12 (de 4à 5 litres) délivrant jusqu'à 455 ch dans son évolution la plus puissante. Ses débuts fracassants découlaient aussi et surtout de sa vitesse de pointe, supérieure à 300 km/h. Avec plusieurs phases d'évolution, la Countach est restée en production de 1973 à 1990 et ne sera fabriquée qu'à 1997 exemplaires, ce qui en fait un bolide rare et très désirable. Car au fil du temps la Countach a acquis un statut quasi mythique auprès des collectionneurs et des passionnés, une ferveur relancée en cette année 2021 de ses 50 ans.

Entre fuites plus ou moins fiables et inspirations d'artistes, plusieurs interprétations de la néo-Countach nourrissent la Toile. © GF

Évidemment, sa remplaçante suscite beaucoup d'intérêt. S'agira-t-il d'une série ultra limitée, ou d'un nouveau modèle à part entière ? Ou remplacera-t-elle l'Aventador qui arrive, après 10 ans, en fin de carrière ? On devrait le savoir très prochainement... Les premières représentations et rendus informatiques qui ont fuité font déjà saliver ses fanatiques. Il semble acquis que son V12 (si la marque opte pour ce nombre de cylindres) serait d'une nouvelle génération, intégrant l'hybridation essence/électricité.

