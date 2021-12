L'Austral remplacera l'actuel Kadjar dans la gamme des SUV au losange et sera présenté au printemps prochain.

Venant du latin "Australis", Austral est un mot répandu et présent dans de nombreuses langues européennes. Ecrit en toutes lettres, il souligne les origines françaises de son constructeur. Sylvia Dos Santos, Responsable de la Stratégie des Appellations à la Direction Global Marketing de la marque Renault précise: "Austral évoque aussi les couleurs et la chaleur de l'hémisphère sud. C'est un nom qui invite au voyage et qui convient parfaitement pour un SUV. Sa phonétique est harmonieuse, équilibrée et facile à prononcer par tous, tout en se voulant internationale".

L'Austral constituera la nouvelle offre de la marque Renault dans la catégorie des SUV compacts en proposant de nouvelles technologies connectées et "un plaisir de conduite responsable", explique-t-on chez Renault. L'Austral pourra également accueillir confortablement jusqu'à 5 personnes dans une longueur totale de 4,51m. Avec ce nouveau modèle, Renault poursuit son offensive pour la reconquête du segment C initiée avec Arkana et la nouvelle Mégane E-Tech Electric. L'Austral succédera au Kadjar et sera révélé au printemps 2022.

