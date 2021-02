En finition R.S. Line, le SUV urbain de Renault s'inspire du monde du sport automobile pour séduire une clientèle jeune, mais sans adopter de motorisation (très) performante. Il est même disponible en hybride.

C'est donc la première fois qu'un Captur adopte la finition R.S. Line, une finition qui dynamise quelque peu son allure en reprenant des recettes stylistiques simples. Son bouclier avant adopte une lame "F1" et une grille de bas de bouclier en finition "nid d'abeille". A l'arrière, un (faux) diffuseur aérodynamique et une double sortie d'échappement complètent la panoplie, de même que des jantes spécifiques "Le Castellet", en référence à un circuit français bien connu des amateurs. Sans oublier des badges R.S. Line pour indiquer sa différence.

A l'arrière, on reconnaît le R.S. Line à sa double sortie d'échappement et à son diffuseur d'air. © GF

Cette signature R.S. Line se retrouve à l'intérieur sur la sellerie spécifique à liseré rouge et sur le volant en cuir perforé. Autres gimmicks incontournables de la parure sportive, les seuils de porte en aluminium et des inserts finition carbone. Côté motorisations, pas de bloc à hautes performances, mais des unités relativement puissantes et déjà connues. La gamme belge prévoit le Captur R.S. Line en essence TCe 140 et en désormais incontournable version hybride rechargeable E-TECH plug-in Hybrid. Le TCe 140 coûte 26.975 euros tandis que l'hybride rechargeable passe à 35.125 euros.

Inserts façon carbone, sièges à surpiqûres rouges, le style intérieur est plus dynamique, mais sans excès. © GF

