Nissan a remanié sa Micra et lui offre davantage de possibilités d'équipement, une variante à connotation sportive ainsi qu'un moteur plus efficient.

Nissan vient de dévoiler la Micra année-modèle 2021. Ce millésime marque une nouvelle étape dans l'évolution de la citadine qui a fait ses débuts en Europe il y a 38 ans. Nissan a également décidé d'élargir la gamme de la Micra qui compte désormais 5 niveaux d'équipement. En plus des versions Visia, Acenta et Tekna, Nissan présente le tout nouveau niveau d'équipement N-Design. "Avec cette gamme actualisée pour 2021, nous avons privilégié les éléments qui ont rendu la Nissan Micra populaire auprès des clients. Et ce, pour qu'ils trouvent naturellement la version qui leur convient et qu'ils puissent ensuite la personnaliser à leur goût. Le tout, en l'enrichissant de nouveaux équipements. En prêtant une oreille attentive à nos clients et en nous appuyant sur le succès de la Micra, le modèle est plus fort et plus attrayant que jamais" précise Ekaterina Apushkina, General Manager City Cars de Nissan Europe. Visuellement attractive, la Micra N-Sport est désormais une version permanente de la nouvelle gamme. Elle se distingue par des détails de carrosserie en noir brillant et des coques de rétroviseurs extérieurs noires qui s'harmonisent parfaitement avec les jantes en alliage Perso noires de 17 pouces. S'y ajoutent sur la version 2021 des phares et projecteurs antibrouillard full Led. L'intérieur haute qualité de la N-Sport se démarque par des sièges partiellement revêtus d'Alcantara au même titre que le tableau de bord assorti. Au plan mécanique, Nissan a perfectionné le moteur à essence turbocompressé à 3 cylindres de 1,0 litre de la Micra. Ce bloc est désormais conforme à la norme d'émission Euro 6d. "Cela se traduit par une amélioration du rendement énergétique et une réduction des émissions. La courbe de couple optimisée autorise de meilleures qualités dynamiques en réduisant la fréquence des changements de rapports, un scénario idéal pour évoluer en ville grâce aux relances plus promptes et à l'agrément supérieur" affirme la marque japonaise. Les tarifs de la gamme Micra 2021 démarrent à 17.240 euros TVAC.