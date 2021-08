Recharger ma voiture électrique en vacances, quelles conséquences?

Recharger une voiture électrique prend un peu plus de temps que faire le plein. En outre, il y a moins de stations de recharge que de pompes à essence le long des autoroutes, surtout en Europe du Sud et de l'Est. Vous devrez donc peut-être attendre votre tour pour recharger votre voiture électrique sur la route des vacances.

© iStock