Tout comme il existe différents types de voitures électriques, il existe également différents types de pneus de voiture.

"Des configurations de pneus individuelles sont nécessaires pour chaque type de véhicule", explique Andreas Schlenke, développeur chez Continental. "Cela signifie qu'il n'existe pas de pneu unique correspondant à tous les véhicules entièrement électriques".

Certaines règles sont toutefois d'application :

Faible résistance au roulement --La consommation d'un véhicule électrique dépend pour 20 à 30 % de la résistance au roulement des pneus. Plus la résistance au roulement est faible, plus la consommation est faible. Les pneus classés A pour la résistance au roulement reviennent donc nettement moins cher.

Modèle sport --Une voiture électrique accélère plus rapidement qu'une voiture à essence ou diesel : un moteur à combustion classique doit monter en régime pour atteindre sa pleine puissance, un moteur électrique atteint instantanément son couple maximal. Un style de conduite sportif nécessite des pneus appropriés, surtout pour les modèles sportifs.

Capacité de charge élevée --Une voiture électrique pèse jusqu'à 500 kg de plus qu'un modèle comparable à moteur à combustion. Vous avez donc besoin de pneus capables de supporter cette charge élevée (notamment lors du freinage et de l'accélération).

