Le jury de l'élection européenne de la "Voiture de l'année 2021" a annoncé officiellement la semaine dernière la liste des sept finalistes. La gagnante sera choisie ce mois-ci et sera annoncée le 1er mars.

Le trophée de la "Voiture de l'année" est sans conteste la plus haute distinction décernée aux marques du monde de l'automobile. Il s'agit donc d'un titre très convoité car utilisé commercialement par les constructeurs automobiles. L'élection a été organisée pour la première fois en 1964 et a assis sa réputation internationale au fil des ans. Le jury est composé de 60 journalistes automobiles professionnels de 23 pays, dont la Belgique.

L'originale Citroën C4, aussi disponible en électrique, fait partie des favorites. © GF

Les journalistes ont déjà effectué une présélection parmi toutes les candidates présentées et voteront à nouveau lors du tour final à la fin de ce mois de janvier. Ces finalistes sont donc : la Citroën C4, la Cupra Formentor, la Fiat 500e, le Land Rover Defender, la Skoda Octavia, la Toyota Yaris et la Volkswagen ID.3. Normalement, le gagnant devrait être annoncé lors de l'ouverture du Salon de l'automobile de Genève au début du mois de mars. Cependant, commele grand rendez-vous suisse n'a pas lieu en raison de la crise sanitaire, la lauréate sera révélée en ligne le 1er mars. En 2020, c'est la Peugeot 208 qui recevait cet honneur.

