La capacité d'une batterie de voiture est exprimée en kWh (kilowattheures). La plupart des fabricants indiquent la valeur brute dans leurs communications. Il s'agit de la quantité totale que la batterie peut stocker, mais pas de la quantité réellement disponible, la capacité nette.

Il y a généralement une différence d'environ 5 kWh entre les deux valeurs. Par exemple, le Polestar 2 Long Range Dual Motor a une capacité brute de 78 kWh et une capacité nette de 75 kWh. Si vous consommez en moyenne 15 kWh/100 km, vous pouvez parcourir 500 km.

Pourquoi y a-t-il une différence de 3 kWh entre le brut et le net ? Cela correspond à la marge que le fabricant ajoute pour prolonger la durée de vie de la batterie. La capacité totale n'est pas utilisée. Décharger complètement les cellules d'une batterie est préjudiciable à la chimie des cellules, tout comme le fait de charger la batterie à 100 %.

Il arrive parfois qu'un constructeur apporte une mise à jour au cours du cycle de vie d'une voiture qui augmente légèrement l'autonomie. Cela implique généralement l'installation d'un logiciel de contrôle mis à jour. Plus un constructeur acquiert de l'expérience en recueillant des données sur sa flotte, plus il peut optimiser la gestion de la batterie et faire les ajustements nécessaires.

