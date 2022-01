L'intérieur d'une voiture équipée d'un moteur à combustion interne est principalement chauffé par la chaleur résiduelle du moteur. Une voiture électrique ne produit pratiquement pas de chaleur résiduelle et doit donc compter sur un chauffage d'appoint électrique.

Un système qui consomme beaucoup d'énergie, prélevée sur la batterie, et qui a un effet néfaste sur l'autonomie, surtout en hiver. Il est donc important de préchauffer la voiture, lorsqu'elle est encore branchée.

Pour créer de la chaleur aussi efficacement que possible en route, de nombreuses voitures électriques sont aujourd'hui équipées d'une pompe à chaleur. Celle-ci extrait la chaleur de l'air extérieur ou toute chaleur résiduelle de la batterie et du groupe motopropulseur. Ainsi, la batterie n'est pas réquisitionnée et vous pouvez continuer à conduire.

La pompe à chaleur utilise un compresseur pour guider le réfrigérant et transférer la chaleur des autres parties de la voiture vers l'intérieur. Ce procédé étant plus efficace qu'un chauffage électrique, il permet d'économiser l'énergie de la batterie et d'augmenter l'autonomie en conditions réelles.

