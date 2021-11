Touring a annoncé que, par rapport à il y a cinq ans, le nombre de pannes de voitures électriques et hybrides a plus que doublé : de 2 510 en 2015 à 5 518 en 2020.

Cela est bien sûr dû à l'augmentation du nombre de voitures partiellement et entièrement électriques. Les conducteurs doivent parfois encore apprendre à évaluer l'impact des conditions météorologiques et de leur comportement de conduite sur l'autonomie de leur VE.

La fréquence de certains motifs de panne est presque identique à celle des voitures à essence et diesel, par exemple un pneu crevé. D'autres problèmes sont plus fréquents. En ce qui concerne les problèmes de batterie, le nombre de cas a triplé selon Touring.

Ne désespérez pas si vous tombez en panne sur la route : le personnel d'assistance routière a reçu la formation nécessaire pour faire face à de telles pannes et est équipé du matériel approprié. Touring dispos de véhicules d'appoint qui peuvent recharger une batterie vide sur place. Dans le pire des cas, vous serez remorqué jusqu'à la station de recharge la plus proche.

