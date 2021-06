À partir de 2026, les nouvelles voitures de société ne seront déductibles des impôts que si elles n'émettent pas de CO2. Une décision prise récemment par le gouvernement fédéral. Concrètement, seules les voitures électriques conserveront donc leur avantage fiscal. Toutefois, cette déduction sera progressivement réduite, passant de 95 % en 2027 à 67,5 % en 2031.

Les contrats existants ne seront pas affectés. Le régime actuel restera d'application pour les véhicules diesel et essence qui sont immatriculés comme voitures de société jusqu'au 1er juillet 2023. Un dispositif transitoire sera mis en place entre juillet 2023 et 2026, permettant la suppression progressive de la déductibilité.

De cette manière, la Belgique veut rendre son parc automobile plus durable. Les citoyens qui installent une borne de recharge à leur domicile bénéficient d'une réduction d'impôt. Les entreprises peuvent également en profiter, à condition qu'elles permettent partiellement au public d'utiliser leurs bornes de recharge. Le gouvernement fédéral cherche également à mettre en avant les alternatives à la voiture en développant son budget mobilité.

Les contrats existants ne seront pas affectés. Le régime actuel restera d'application pour les véhicules diesel et essence qui sont immatriculés comme voitures de société jusqu'au 1er juillet 2023. Un dispositif transitoire sera mis en place entre juillet 2023 et 2026, permettant la suppression progressive de la déductibilité.De cette manière, la Belgique veut rendre son parc automobile plus durable. Les citoyens qui installent une borne de recharge à leur domicile bénéficient d'une réduction d'impôt. Les entreprises peuvent également en profiter, à condition qu'elles permettent partiellement au public d'utiliser leurs bornes de recharge. Le gouvernement fédéral cherche également à mettre en avant les alternatives à la voiture en développant son budget mobilité.