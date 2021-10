Une borne de recharge intelligente possède des caractéristiques technologiques qu'une station de recharge ordinaire ne possède pas.

Elle enregistre votre consommation exacte, ce qui vous permet de répercuter facilement les coûts d'électricité de votre voiture électrique sur votre employeur. Cette fonction vous permet également de proposer à d'autres d'utiliser votre borne, moyennant paiement. En tant qu'employeur, vous pouvez mesurer avec précision l'utilisation faite par les employés et les visiteurs et définir des restrictions d'accès si vous le souhaitez.

Une borne de charge intelligente surveille la consommation totale d'électricité de votre maison. Elle détermine automatiquement la vitesse de charge de votre véhicule électrique en fonction de la capacité disponible. De cette façon, la connexion réseau n'est jamais surchargée. Plus la consommation de la maison est faible, plus la vitesse de charge de votre voiture est élevée.

Si vous avez des panneaux solaires, une borne de charge intelligente tire d'abord son énergie de cette source. De plus, une borne intelligente peut également tirer de l'électricité de votre voiture pour faire fonctionner votre machine à laver ou votre lave-vaisselle pendant les heures de pointe. Ce principe est appelé "charge bidirectionnelle".

Elle enregistre votre consommation exacte, ce qui vous permet de répercuter facilement les coûts d'électricité de votre voiture électrique sur votre employeur. Cette fonction vous permet également de proposer à d'autres d'utiliser votre borne, moyennant paiement. En tant qu'employeur, vous pouvez mesurer avec précision l'utilisation faite par les employés et les visiteurs et définir des restrictions d'accès si vous le souhaitez.Une borne de charge intelligente surveille la consommation totale d'électricité de votre maison. Elle détermine automatiquement la vitesse de charge de votre véhicule électrique en fonction de la capacité disponible. De cette façon, la connexion réseau n'est jamais surchargée. Plus la consommation de la maison est faible, plus la vitesse de charge de votre voiture est élevée.Si vous avez des panneaux solaires, une borne de charge intelligente tire d'abord son énergie de cette source. De plus, une borne intelligente peut également tirer de l'électricité de votre voiture pour faire fonctionner votre machine à laver ou votre lave-vaisselle pendant les heures de pointe. Ce principe est appelé "charge bidirectionnelle".