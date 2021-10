Les constructeurs automobiles sont constamment à la recherche de modèles commerciaux alternatifs pour générer des revenus supplémentaires.

Cette quête a donné lieu à des initiatives intéressantes telles que le covoiturage, la location à court terme et le leasing privé. Certains constructeurs proposent désormais aussi des abonnements, inspirés par le succès de Spotify et de Netflix.

Cette formule est principalement destinée à un public plus jeune. De nombreux jeunes considèrent une voiture comme un outil et non comme un symbole de statut. Ils n'apprécient pas non plus les démarches administratives liées à l'achat d'une nouvelle voiture. Et n'oublions pas l'aspect financier : il n'y a pas seulement l'achat, mais aussi le coût de l'entretien, des assurances et des taxes. Ces coûts supplémentaires sont souvent sous-estimés.

Ceux qui souscrivent un abonnement voiture n'ont pas à s'en soucier. Il commande sa voiture en ligne, se la fait livrer à son domicile, le prix est forfaitaire, toutes les formalités administratives sont prises en charge par le prestataire. L'abonnement peut généralement être résilié chaque mois.

