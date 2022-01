Jusqu'à récemment, l'utilisation d'un Supercharger Tesla était réservée aux propriétaires de Tesla.

La marque américaine souhaite ouvrir progressivement son réseau de recharge aux autres conducteurs et a sélectionné dix emplacements aux Pays-Bas en novembre 2021 dans le cadre d'un projet pilote. Pour pouvoir recharger votre voiture à un Supercharger, vous devez télécharger l'application Tesla et créer un compte.

Bien entendu, la recharge à la station Tesla n'est pas gratuite. Les conducteurs d'autres marques paient plus que les propriétaires de Tesla. Les tarifs pourraient varier à l'avenir en fonction de l'occupation de la station. Quelles voitures électriques peuvent se recharger chez Tesla ? Tous les modèles sont équipés de la prise CCS (Combined Charging Standard) utilisée par la majorité des marques automobiles, y compris Polestar.

On ne sait pas encore quand les Superchargers belges seront accessibles aux conducteurs d'autres marques et à quels tarifs.

