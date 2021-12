Techniquement, il est possible d'utiliser la batterie qui alimente votre voiture électrique comme source d'énergie pour vos appareils ménagers et votre chauffage.

Ce système, appelé V2H (Vehicle-to-Home), est couramment utilisé au Japon. Le pays a adopté la norme ChaDeMo, ce qui permet une recharge dans les deux sens : du réseau domestique vers la voiture et vice versa.

Pour aller encore plus loin, il existe aussi le V2G (Vehicle-to-Grid), où la voiture est directement connectée au réseau public. La batterie de voiture constitue un élément essentiel du réseau intelligent, un réseau électrique intelligent et entièrement numérique qui doit permettre d'éviter les pics de consommation.

En Europe, cependant, ce n'est pas la norme ChaDeMo mais la norme CCS (Combined Charging System) qui est utilisée. La recharge dite bidirectionnelle n'est pas encore à l'ordre du jour, mais devrait devenir une réalité d'ici quelques années. Pourquoi cela prend-il autant de temps ? Une question de normalisation internationale : l'organisme compétent, CHARin, vise 2025 pour le déploiement du V2G.

Ce système, appelé V2H (Vehicle-to-Home), est couramment utilisé au Japon. Le pays a adopté la norme ChaDeMo, ce qui permet une recharge dans les deux sens : du réseau domestique vers la voiture et vice versa. Pour aller encore plus loin, il existe aussi le V2G (Vehicle-to-Grid), où la voiture est directement connectée au réseau public. La batterie de voiture constitue un élément essentiel du réseau intelligent, un réseau électrique intelligent et entièrement numérique qui doit permettre d'éviter les pics de consommation.En Europe, cependant, ce n'est pas la norme ChaDeMo mais la norme CCS (Combined Charging System) qui est utilisée. La recharge dite bidirectionnelle n'est pas encore à l'ordre du jour, mais devrait devenir une réalité d'ici quelques années. Pourquoi cela prend-il autant de temps ? Une question de normalisation internationale : l'organisme compétent, CHARin, vise 2025 pour le déploiement du V2G.