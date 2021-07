Partir en vacances en voiture électrique est de plus en plus agréable et confortable. La dernière génération possède une autonomie de 400 km ou plus, ce qui signifie qu'en générale, une seule étape est nécessaire pour vous rendre sur votre lieu de vacances.

Bien entendu, il est indispensable de trouver une borne de recharge sur votre parcours. Votre trouverez la plus forte concentration de bornes de recharge d'Europe aux Pays-Bas. Dans la plupart des pays d'Europe et de Scandinavie, la couverture peut être qualifiée de bonne, voire excellente, tandis qu'en l'Europe méridionale et orientale, elle laisse quelque peu à désirer. Il est donc judicieux de planifier à l'avance votre itinéraire et les arrêts possibles. Vous pouvez le faire via ChargeMap ou Google Maps, qui vous donnera un accès immédiat aux dernières informations sur le trafic et la navigation.

Dix conseils :

Sur l'autoroute, un VE consomme le moins d'énergie à une vitesse constante comprise entre 100 et 110 km par heure, utilisez le cruise control. Les tests montrent que la perte de temps est minime car vous perdez moins de temps à charger votre batterie.

Évitez les week-ends de vacances, où les bouchons sont au rendez-vous sur la route, et aux bornes de recharge.

N'optez pas tout de suite pour une borne de recharge rapide, car vous paierez alors beaucoup plus que nécessaire.

En voyage, il est préférable de charger votre batterie deux fois à 80 % plutôt qu'une fois à 100 %. Étonnamment, cela vous fera gagner du temps, car les derniers 20 % d'une batterie lithium-ion se chargent beaucoup plus lentement.

Choisissez votre destination en fonction de la disponibilité des bornes de recharge à proximité.

Ne quittez pas votre domicile sans un pass de recharge utilisable et vérifiez à quels fournisseurs il vous donne accès.

Évitez les coffres de toit car ils augmentent la résistance au vent et donc la consommation d'énergie.

Si vous rencontrez des problèmes de recharge en cours de route, vous pouvez contacter le fournisseur via le numéro de téléphone qui figure généralement sur chaque borne de recharge.

Évitez si possible d'allumer la climatisation, car elle consomme de l'énergie et réduit l'autonomie.

Si vous voyagez dans différents pays, nous vous recommandons d'emporter un câble T2 et un câble T3, qui sont disponibles en différentes versions (monophasé et triphasé) et longueurs.

