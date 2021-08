Il est tout à fait possible de charger une voiture électrique sur une prise de courant normale, mais ce n'est peut-être pas toujours judicieux.

Premier problème : le chargement prend beaucoup de temps, jusqu'à 24 heures, voire plus. Toutefois, comme une voiture est à l'arrêt en moyenne 90 % du temps, cela ne doit pas poser de problèmes insurmontables. Vous avez largement le temps de recharger votre voiture à la maison.

Second problème : attention à la sécurité. Si vous branchez votre voiture dans la prise que vous utilisez également pour votre lave-linge, sans protection (mode 1), il existe un risque d'incendie dû à la surchauffe du câble de charge. Un câble de charge spécial avec limiteur de courant (mode 2) offre une meilleure protection, mais une tension prolongée sur le câble et la prise peut provoquer des courts-circuits et entraîner un incendie.

Premier problème : le chargement prend beaucoup de temps, jusqu'à 24 heures, voire plus. Toutefois, comme une voiture est à l'arrêt en moyenne 90 % du temps, cela ne doit pas poser de problèmes insurmontables. Vous avez largement le temps de recharger votre voiture à la maison.Second problème : attention à la sécurité. Si vous branchez votre voiture dans la prise que vous utilisez également pour votre lave-linge, sans protection (mode 1), il existe un risque d'incendie dû à la surchauffe du câble de charge. Un câble de charge spécial avec limiteur de courant (mode 2) offre une meilleure protection, mais une tension prolongée sur le câble et la prise peut provoquer des courts-circuits et entraîner un incendie.