En 2020, 9,942 millions de voitures ont été vendues dans l'Union européenne soit un recul de 23,4% par rapport à 2019, indique mardi l'association des constructeurs européens ACEA. La crise du coronavirus et les mesures de confinement ont pesé sans surprise sur les ventes causant un "impact sans précédent".

En 2019, plus de 13 millions de voitures avaient été vendues dans l'UE-27. La baisse des ventes est généralisée dans tous les pays de l'UE. En Belgique, le recul est de 21,5%. Les plus fortes baisses ont été observées en Croatie (-42,8%), en Bulgarie (-36,8%), au Portugal (-35%) et en Espagne (-32,3%).

