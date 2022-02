Une voiture électrique typique pèse facilement deux tonnes. Les plus grands SUV alimentés par batterie flirtent sans vergogne avec la barre des 2 500 kilos.

Leur surpoids est dû à leur batterie : une grosse voiture a besoin d'une grosse batterie, et plus la batterie est grosse, plus le véhicule est lourd. Le poids total de la batterie peut atteindre 600 kg dans les grands véhicules électriques.

Le poids de la batterie est largement déterminé par sa densité énergétique. Les batteries lithium-ion, le type le plus courant aujourd'hui, peuvent stocker une quantité d'énergie relativement importante. Cependant, elles restent très lourdes, en raison de leur électrolyte liquide. L'électrolyte est la solution qui crée le flux d'électrons entre les deux pôles d'une batterie.

Cependant, les moteurs électriques sont moins affectés par la masse que les moteurs à combustion interne. Ils ont beaucoup plus de couple, qui est aussi immédiatement disponible.

