Dans la plupart des voitures à essence ou diesel, une flèche sur le tableau de bord indique au conducteur de quel côté se trouve le bouchon du réservoir de carburant. Cela facilite la tâche du conducteur à la pompe.

Personne n'a jamais su expliquer pourquoi certains constructeurs placent le bouchon à gauche, et d'autres à droite. Apparemment, les ingénieurs et les concepteurs n'en perdent pas le sommeil. N'est-ce pas une mission pour le législateur, qui a également rendu obligatoires la ceinture de sécurité et les deux rétroviseurs extérieurs ?

Une telle initiative législative serait certainement appropriée pour les voitures électriques. Celles-ci ne sont pas encore liées par la tradition et leurs plateformes sont encore en cours de développement. Une réglementation uniforme pour les voitures électriques est souhaitable, car les points de recharge ne sont pas toujours bien situés, ce qui signifie que les conducteurs doivent parfois se garer à contresens, ce qui peut créer des situations dangereuses et est contraire au code de la route. Certains modèles électriques sont équipés de deux points de chargement, un à gauche et un à droite.

L'endroit le plus pratique se trouve dans la calandre, car sous le capot du moteur électrique se trouve un espace pour les câbles de recharge. Aujourd'hui, cet espace de rangement se trouve généralement sous le coffre, là où se trouvait auparavant la roue de secours. Particulièrement peu pratique pour ceux qui voyagent avec des valises, qui doivent être retirées à chaque chargement. Du point de vue du consommateur, c'est un peu incompréhensible.

Personne n'a jamais su expliquer pourquoi certains constructeurs placent le bouchon à gauche, et d'autres à droite. Apparemment, les ingénieurs et les concepteurs n'en perdent pas le sommeil. N'est-ce pas une mission pour le législateur, qui a également rendu obligatoires la ceinture de sécurité et les deux rétroviseurs extérieurs ? Une telle initiative législative serait certainement appropriée pour les voitures électriques. Celles-ci ne sont pas encore liées par la tradition et leurs plateformes sont encore en cours de développement. Une réglementation uniforme pour les voitures électriques est souhaitable, car les points de recharge ne sont pas toujours bien situés, ce qui signifie que les conducteurs doivent parfois se garer à contresens, ce qui peut créer des situations dangereuses et est contraire au code de la route. Certains modèles électriques sont équipés de deux points de chargement, un à gauche et un à droite.L'endroit le plus pratique se trouve dans la calandre, car sous le capot du moteur électrique se trouve un espace pour les câbles de recharge. Aujourd'hui, cet espace de rangement se trouve généralement sous le coffre, là où se trouvait auparavant la roue de secours. Particulièrement peu pratique pour ceux qui voyagent avec des valises, qui doivent être retirées à chaque chargement. Du point de vue du consommateur, c'est un peu incompréhensible.