Porsche Taycan: Tesla n'a qu'à bien se tenir !

Cette Porsche électrique est la rivale directe de la Tesla Model S. Elle affiche le même gabarit mais, à bord, la forêt de dalles numériques est moins ergonomique que l'unique écran géant de Tesla. A l'arrière, on a le choix entre une banquette trois places ou deux sièges individuels bien enveloppants. L'espace aux jambes ne manque pas mais ceux qui mesurent plus de 1,80 m auront la tête dans le toit. Les deux coffres (avant et arrière) sont aussi nettement moins généreux que la soute d'une Tesla S.

© PG

La Taycan se décline en deux versions : Turbo ou Turbo S. Des appellations trompeuses, puisqu'il n'y a ici point de turbo mais deux moteurs électriques (avant et arrière), l'ensemble délivrant 680 ou 761 ch ! De quoi retourner les estomacs à l'accélération.



