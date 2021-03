Porsche a prévu de développer toute une gamme de voitures 100% électriques. Après la berline Taycan voici son extrapolation crossover et plus familiale, la Taycan Cross Turismo.

Plus de place habitable et plus de polyvalence, voilà comment résumer la nouvelle Porsche 100% électrique. En gagnant 30 mm en garde au sol, la Taycan se rend capable d'emprunter des routes accidentés et même des chemins non asphaltés, là où la Taycan normale doit renoncer. Cette Cross Turismo n'est disponible qu'en 4 roues motrices (il existe depuis peu une Taycan de base, en deux roues motrices), ce qui lui promet un grip et une motricité efficace sur sols meubles. Il ne s'agit de doter cette Porsche de capacités offroad au sens pur, mais de lui ouvrir l'accès à des chemins naturels pour accéder, par exemple, à une propriété, chose très répandues dans les zones montagneuses. L'avantage de cette garde au sol vaut aussi lors des épisodes neigeux intenses.

Sur ce type de chemin naturel, la Taycan Cross Turismo évolue en toute maîtrise. © gf

Plus de place

Cela dit l'avantage le plus crucial concerne le toit surélevé offrant non seulement plus de garde au toit aux occupants arrière (donc plus de confort) mais aussi plus de coffre. Ce dernier est plus volumineux mais aussi et surtout plus accessible, de quoi réellement suffire à un départ en vacances en famille. Oui, mais, c'est une électrique ? Et l'autonomie ? La Porsche Taycan Cross Turismo reçoit d'office la plus grande batterie disponible. D'une capacité brute de 93,4 kWh et d'une tension de 800V, elle supporte les flux de recharge les plus rapides (chargeur interne 270 kw en courant continu), de quoi récupérer son autonomie en quelques dizaines de minutes, le temps d'un arrêt café-repos, et repartir pour environ 350-400 km, en théorie du moins. Cette estimation vaut surtout pour une utilisation urbaine (basse vitesse), car en usage route et autoroute, l'autonomie réelle chutera facilement de moitié, ce qui reste utile et confortable pour un engin aussi puissant. Véhicule de luxe, cette Taycan Cross turismo arrivera cet été en Belgique et sera vendue à partir de 96.000 euros. En fonction des versions, sa puissance varie de 380 à 761 ch..

La Taycan Cross Turismo sera vendue au prix de départ d'un peu plus de 96.000 euros. © GF

