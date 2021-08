Porsche Belgium a décidé de s'impliquer dans l'univers de l'équitation par le biais d'un partenariat inédit et innovant avec Pieter Devos, cavalier de saut d'obstacles belge de haut niveau. Au cours de la première collaboration de ce genre, concrétisée par un contrat de 2 ans avec Pieter Devos, Porsche Belgium se plongera dans les épreuves sportives de saut d'obstacles.

Né en Belgique dans une famille modeste, Pieter Devos est l'incarnation du travail acharné, de l'engagement, de l'innovation et de la recherche de la perfection. Il domine les classements mondiaux en saut d'obstacles, étant constamment présent dans le Top 30 depuis plus de 10 ans. En plus d'avoir remporté de nombreuses épreuves Grand Prix, Pieter Devos a été couronné champion de Belgique en 2016, a ramené l'or des championnats d'Europe 2019, a remporté l'argent au Longines Global Champions Tour en 2019 (aussi surnommé la "Formule 1 du saut d'obstacles") et a été élu Athlète belge de l'année en 2019 et a tout récemment été médaillé de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au-delà de sa splendide carrière sportive, Pieter Devos est aussi reconnu en tant qu'entrepreneur de premier plan. Il a en effet transformé la société de pommes et de poires de la ferme familiale en une des plus grosses sociétés d'exportation de fruits de Belgique. Et ce n'est pas tout, puisqu'il reste en plus un père très présent, jonglant entre sa carrière sportive, son entreprise florissante et sa jeune famille. Les parallèles entre Porsche et les chevaux remontent à très loin. Le logo de Porsche rend hommage à Stuttgart, la ville qui accueille le siège de l'entreprise. La ville de Stuttgart est située dans le sud-ouest de l'Allemagne et était à l'origine un haras. Aussi Stuttgart a-t-elle introduit des chevaux dans ses armoiries, ce qui a été une source d'inspiration pour Porsche qui a fait d'un cheval noir l'élément central de son logo représentant à la fois la puissance et les armoiries de Stuttgart, et les affichant sur chacune de ses voitures.

