Porsche étoffe la gamme Panamera

Les Porsche GTS sont des modèles particulièrement puissants et performants qui trônent au sommet des différentes gammes du constructeur de Zuffenhausen. Elles mettent à profit des solutions techniques souvent issues de la compétition pour des voitures destinées à évoluer sur route ouverte.

Aujourd'hui Porsche dévoile les versions GTS de sa Panamera normale et de sa Panamera Gran Turismo. Sous le capot, on trouve un V8 biturbo de 4 litres de cylindrée qui développe la bagatelle de 460 ch pour un couple maxi de 620 Nm. Cette mécanique biturbo a droit de série à un échappement sport de série ainsi qu'à un filtre à particules. Ce nouveau bloc délivre 20 ch et 100 Nm de plus que le moteur qu'il remplace.

Avec le pack Sport Chrono (option), cette sportive accélère de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, tandis que les vitesses de pointe sont, respectivement, de 292 et 289 km/h. La boîte est une automatique PDK à 8 rapports.

En ce qui concerne le châssis, Porsche fait appel à une suspension pneumatique adaptative et à des freins plus gros. Ces GTS peuvent être commandées dès à présent. Le prix de la Gran Turismo GTS s'élève à 145.417 euros.