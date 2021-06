La crise sanitaire actuelle a accéléré la tendance aux achats sur Internet, et l'automobile n'y fait pas exception. Porsche offre à présent la possibilité à tous de choisir sa voiture neuve ou d'occasion directement en ligne via la toute nouvelle plate-forme Porsche Finder.

Avec la limitation et la réduction des déplacements dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, l'e-commerce a connu un véritable essor au cours de ces 15 derniers mois. En 2030, les transactions en ligne devraient représenter 60% des achats de produits de bureau, 90% du matériel électronique et... 100% des achats musicaux! Sans atteindre cette proportion, les achats de voitures neuves sur Internet augmenteront rapidement, pour atteindre 30 à 60% des ventes totales (neuves et occasions confondues) alors qu'elles n'atteignent pas encore 5% aujourd'hui. Dans ce contexte, le nouveau site Porsche Finder se veut un élément incontournable de la stratégie commerciale et de digitalisation de la marque. Sur cette plate-forme, clients et prospects peuvent consulter 7/7J et 24/24h l'ensemble du stock de véhicules neufs et d'occasion des Porsche Centre. Une disponibilité continue est l'un des éléments importants de ce service, puisqu'elle permet au client de réaliser son achat lorsqu'il le souhaite, sans devoir adapter son planning, et sans contrainte de temps. Pensé "dans un souci d'optimisation de l'expérience client" souligne-t-on chez l'importateur Porsche, le site veut faciliter les démarches vers l'acquisition d'un véhicule de la marque. Une fois la voiture idéale trouvée, le visiteur a le choix. Il peut prendre contact avec le vendeur pour obtenir plus de renseignements sur le véhicule ou le commander en s'enregistrant et en payant un dépôt de réservation sur le site via sa carte de crédit de manière totalement sécurisée. La voiture lui est alors réservée durant une période convenue pour lui permettre de passer en concession et signer le bon de commande. De plus, les véhicules d'occasion bénéficiant du label "Porsche Approved" profitent d'une extension de garantie de 12 mois offerte.