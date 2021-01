Porsche lance la quatrième déclinaison de sa première berline sportive totalement électrique. Ce nouveau modèle à 2 roues motrices, baptisé simplement Taycan, vient rejoindre les Taycan Turbo S, Taycan Turbo et Taycan 4S. Son prix devrait rester nettement sous la barre des 100.000 euros.

Cette nouvelle Taycan "de base" est disponible avec 2 tailles de batterie: équipé de la batterie Performance de série, le nouveau modèle d'entrée de gamme développe jusqu'à 300 kW (408 ch) en mode Overboost avec Launch Control, tandis que la batterie Performance Plus disponible en option offre jusqu'à 350 kW (476 ch). La puissance nominale s'élève respectivement à 240 kW (326 ch) et 280 kW (380 ch). La batterie Performance d'une capacité brute de 79,2 kWh est installée de série. Elle présente une structure à un seul niveau. La batterie Performance Plus, avec implantation des modules sur deux niveaux, est quant à elle proposée en option. Elle affiche une capacité brute de 93,4 kWh. L'autonomie selon la norme WLTP peut atteindre respectivement 431 et 484 kilomètres.

La Taycan passe de l'arrêt à 100 km/h en 5,4 secondes, quelle que soit la batterie choisie. Les deux configurations offrent une vitesse de pointe de 230 km/h, tandis que la puissance de charge atteint 225 kW pour la batterie Performance et 270 kW pour la batterie Performance Plus. "Par conséquent, les deux batteries peuvent être rechargées de 5 à 80 % de leur capacité en 22 minutes 30 secondes", affirme avec fierté la marque de Zuffenhausen. Ainsi, après cinq minutes seulement, l'énergie rechargée permettrait de parcourir 100 kilomètres supplémentaires... Côté liaisons au sol, la suspension à ressorts en acier de série peut céder la place, contre supplément, à une suspension pneumatique adaptative. Ce nouveau modèle devrait doper encore la diffusion de la Porsche toute électrique dont quelque 20.000 unités ont été livrées partout dans le monde en 2020. En Norvège, terre d'élection européenne de la voiture électrique, la Taycan représente 70% de toutes les ventes Porsche, lesquelles ont plus que doublé dans ce pays. Les premières Taycan "propulsion" arriveront dans les concessions à la mi-mars 2021 à un prix qui n'est pas encore connu mais devrait être inférieur à 100.000 euros.

