En 1993, au Salon de Détroit, Porsche dévoilait un concept car de "petite" Porsche, en fait un roadster compact à moteur central. Le 25e anniversaire de cet engin qui deviendra un succès pour la marque est célébré par une série spéciale limitée.

Le modèle anniversaire est baptisé, le plus simplement du monde, "Boxster 25 ans". Pour assurer son exclusivité, l'engin ne sera produit qu'à 1 250 exemplaires pour le monde entier et se base sur la version GTS du Boxster. Ce qui signifie que son moteur est le boxer six cylindres de 4 litres développant 400 ch. Le plus sensationnel! Pour marquer le coup, le design intègre quelques caractéristiques du concept originel présenté en 1993. Le premier Boxster de série ne sera commercialisée qu'en 1996 et en est aujourd'hui à sa quatrième génération. Porsche a vendu plus 357.000 unités de son "petit" modèle.

Coloris spécifiques

Les logos Boxster25 confirme la distinction de cette version. © GF

Pour trancher avec le gris argent GT, des touches cuivrées s'appliquent aux jantes notamment. © GF

L'une des caractéristiques les plus frappantes de cette série spéciale tient dans ses touches de couleur Neodyme, un brun cuivré brillant qui offrait déjà un beau contraste avec la couleur de base (GT Silver Metallic) du concept de 1993. Pour l'édition spéciale, ce ton est utilisé sur le bouclier avant, les prises d'air latérales, ainsi que pour le lettrage et les roues bicolores de 20 pouces. Porsche propose le Boxster 25 ans en argent métallisé, mais le noir profond métallisé et le blanc de Carrare métallisé sont également disponibles. Un autre élément qui attire l'attention est le bouchon du réservoir de carburant avec le lettrage Porsche Exclusive Design..Des petits détails qui raviront les passionnés et les collectionneurs. Fidèle au style du modèle original, l'habitacle est drapé de cuir bordeaux et la capote en tissu rouge comporte la mention "Boxster 25" en léger relief. Cette Porsche Boxster 25 ans arrivera chez les concessionnaires fin mars 2021 et coûtera 97.924,09 euros.

