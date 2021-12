Porsche présentera au prochain salon automobile de Los Angeles, qui se tiendra du 19 au 28 novembre, le nouveau haut de gamme de la famille 718, la 718 Cayman GT4 RS.

Plus puissante, plus légère et plus affutée encore (au plan aérodynamique comme au niveau châssis) que la GT4, la nouvelle Porsche 718 Cayman GT 4 RS revendique un chrono de 7.04.511 minutes sur un tour de la fameuse Nordschleife (Boucle nord) du Nürburgring, soit 23,6 secondes de moins qu'une 718 Cayman GT4 à boîte robotisée PDK à double embrayage.

L'autre grande nouveauté présentée par la marque de Zuffenhausen à L.A. sera une nouvelle variante que Porsche présente comme "incroyablement dynamique" de la Taycan 100% électrique. Cette nouvelle version viendra se positionner entre les Taycan 4S et Taycan Turbo. Porsche prévoit encore une troisième carrosserie pour ce modèle électrique à batteries. Et pour être tout à fait complet, on signalera encore que la berline sportive Panamera sera bientôt proposée aussi en finition Platinium Edition, une série spéciale à l'équipement très complet et de très haute qualité.

