En pleine période d'annonces d'arrêt des moteurs à essence et Diesel, Porsche lance le plus puissant et performant SUV Cayenne jamais commercialisé, le Cayenne Turbo GT, doté d'un V8 ultrapuissant. Au-delà de sa démesure, l'engin intéressera les amateurs de sportivité XXL.

Partant de la version Coupé de son imposant SUV, Porsche dope son V8 biturbo de 4 litres à 640 ch, soit 90 de plus que la version la plus puissante jusqu'ici. Grâce à un couple monumental de 850 Nm, le mastodonte bondit de 0 à 100 km/h en 3,3 s et atteint une vitesse de pointe de 300 km/h. Grâce à ce bolide, Porsche reste au contact dans la catégorie des SUV les plus exclusifs et dingues du marché. Le Cayenne Turbo GT devient le rival direct du Lamborghini Urus. Et pour prouver sa sportivité aux amateurs de tels engins (encore nombreux sur la planète) le Turbo GT vient de signer un nouveau record dans sa catégorie, sur la célèbre Boucle Nord du Nürburgring, en Allemagne.

7min38, est le temps qu'il a fallu au Cayenne Turbo GT pour accomplir les 20,8 km du grand Nürburgring. © GF

Freins en carbone-céramique

Par rapport au Cayenne Turbo Coupé, la caisse du Turbo GT est jusqu'à 17 mm plus basse. Le châssis et ses organes actifs (contrôle de stabilité, antiroulis) ont été revus et optimisés avec la maniabilité et les performances dans le viseur. C'est aussi le cas de la direction qui agit aussi sur l'essieu arrière. Ces aménagements permettent un comportement encore plus précis dans les virages pris à haute vitesse. Le freinage est assuré par le système Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) monté d'usine. Ce Cayenne Turbo GT se reconnaît à une allure rendue plus agressive. La face avant reçoit un bouclier spécifique et les prises d'air latérales sont élargies. Un toit en carbone profilé et les élargisseurs de passage de roue noirs dominent la vue latérale avec les jantes de 22 pouces. De nombreuses pièces de carbone enjolive le look tout en peaufinant l'aérodynamisme.

Plus de 200.000€

Porsche profite du lancement du Turbo GT pour introduire dans le Cayenne la nouvelle génération du système d'infodivertissement Porsche Communication Management. Ce "PCM 6.0" reste totalement compatible avec Apple CarPlay, mais permet désormais en plus d'intégrer en profondeur Apple Music et Apple Podcasts et prend à présent en charge Android Auto, donnant ainsi la possibilité d'intégrer tous les smartphones courants.

Le Cayenne Turbo GT peut être commandé dès à présent dans nos Porsche Centres officiels. Le prix en Belgique démarre à 201.329,48€ TVAC.

