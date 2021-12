Porsche devient actionnaire majoritaire de la marque de vélos Greyp. Collant parfaitement à l'image des bolides de Stuttgart, ces deux-roues à assistance électrique font dans le très haut de gamme.

Les vélos Greyp, encore très peu répandus en Belgique (un seul distributeur en Belgique, du coté flamand, est officiellement renseigné sur le site de la marque) sont Croates et surtout hors normes. Ils se distinguent par de la très haute technologie dans le choix et la mise en oeuvre des matériaux, des batteries et des moteurs électriques, mais aussi de la connectivité, de l'équipement (certains modèles sont équipés d'une caméra intégrée) et du design. Bref, les cycles Greyp sont développés dans le culte de l'exceptionnel et de la performance. Une politique qui se traduit par des prix très élevés - 4000 euros et bien plus pour les modèles phares (mountein bike). Rien d'étonnant quand on sait qu'aux origines de Greyp on retrouve un certain Mate Rimac, le fondateur de la marque de supercars électriques déjà lié à Porsche et, depuis peu, à Bugatti. Bref, dans cet entre soi très pointu, Porsche prend à présent une position majoritaire dans Greyp en vue de se développer sur le marché de la mobilité douce électrique et (plus rationnellement) d'atteindre ses objectifs en matière de baisse d'émissions carbonées. Mate Rimac (fondateur de Rimac) et les fondateurs de Greyp restent les autres actionnaires (minoritaires).

Un mountain bike électrique Greyp coûte de 4.000 à 14.000 euros. © GF

Porsche à deux roues

Porsche entend déployer ses connaissances acquises sur la propulsion électrique à batterie dans ses bolides à 4 roues sur le marché attractif et en pleine croissance des vélos à assistance électrique. De nombreux constructeurs investissent dans ce secteur auquel on prédit encore un grand potentiel de croissance. Porsche et déjà présent sur ce secteur et va évidemment mettre tout en oeuvre pour que les clients des voitures Porsche ne filent plus à la concurrence lorsqu'ils décident d'acquérir un vélo. Et bien sûr de séduire tous les nouveaux clients qui auront envie de rouler en "Porsche à deux roues". En plus de Greyp, Porsche poursuit son partenariat avec Rotwild, autre nom du vélo électrique de très haut de gamme.

