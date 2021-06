Pour la dernière génération de 911, Porsche reconduit la version ultrasportive GT3, mais également sa déclinaison Touring. Pour apprécier cet athlète de haut niveau dans la discrétion.

La 911 GT3 est la plus extrêmes des 911 routières et l'un des symboles ultimes de la sportivité sur quatre roues. Or pour certains clients, pas facile d'assumer son look de bolide de compétition un peu trop expressif. Du coup Porsche a imaginé un pack d'équipement qui assagit le style de la bête, sans enlever la saveur sportive. Le six cylindres à plat de 4 litres conserve ses 510 ch et reste orchestré par une boîte manuelle à 6 rapports. Cela dit les clients qui le désirent peuvent opter pour la boîte robotisée PDK à 7 rapports. Le bolide accuse 1.418 kg.

AVec ou sans ses appendices aérodynamiques, la GT3 reste un monstre d'efficacité sportive. © GF

Aileron out

À l'extérieur, la différence notoire est sans conteste la suppression de l'imposant aileron arrière fixe de la 911 GT3 de base. Pour certain, cet appendice est too much et, à vrai dire, inutile sur la voie publique. Pour le remplacer, un spoiler à déploiement automatique, vient coiffer le moteur. Autre spécificité, les baguettes décoratives couleur argent en aluminium anodisé ornant les vitres latérales vont dans le sens d'un look plus passe-partout. L'habitacle gagne en élégance avec plus de cuir et des éléments de décoration spécifiques.

Ici, la 911 GT3 "normale" et son aileron proéminent. Beaucoup moins discrète... © GF

Formule payante

La désignation "pack Touring" remonte à une variante de la 911 Carrera RS de 1973. À l'époque déjà, l'accent était mis sur le design épuré de la 911. En 2017, Porsche relançait l'idée et reproposait pour la première fois un pack Touring pour la génération précédente de la 911 GT3 "991". Cette dernière a rencontré un vrai succès. Porsche Belgique propose cette 911 GT3 à partir de 174.639,30 euros, TVA et équipements spécifiques compris. Le pack Touring peut à présent être commandé en option sans supplément de prix.

La 911 GT3 est la plus extrêmes des 911 routières et l'un des symboles ultimes de la sportivité sur quatre roues. Or pour certains clients, pas facile d'assumer son look de bolide de compétition un peu trop expressif. Du coup Porsche a imaginé un pack d'équipement qui assagit le style de la bête, sans enlever la saveur sportive. Le six cylindres à plat de 4 litres conserve ses 510 ch et reste orchestré par une boîte manuelle à 6 rapports. Cela dit les clients qui le désirent peuvent opter pour la boîte robotisée PDK à 7 rapports. Le bolide accuse 1.418 kg.À l'extérieur, la différence notoire est sans conteste la suppression de l'imposant aileron arrière fixe de la 911 GT3 de base. Pour certain, cet appendice est too much et, à vrai dire, inutile sur la voie publique. Pour le remplacer, un spoiler à déploiement automatique, vient coiffer le moteur. Autre spécificité, les baguettes décoratives couleur argent en aluminium anodisé ornant les vitres latérales vont dans le sens d'un look plus passe-partout. L'habitacle gagne en élégance avec plus de cuir et des éléments de décoration spécifiques. La désignation "pack Touring" remonte à une variante de la 911 Carrera RS de 1973. À l'époque déjà, l'accent était mis sur le design épuré de la 911. En 2017, Porsche relançait l'idée et reproposait pour la première fois un pack Touring pour la génération précédente de la 911 GT3 "991". Cette dernière a rencontré un vrai succès. Porsche Belgique propose cette 911 GT3 à partir de 174.639,30 euros, TVA et équipements spécifiques compris. Le pack Touring peut à présent être commandé en option sans supplément de prix.