Polestar, le constructeur chinois de voitures électriques haut de gamme, a lancé le navigateur web Vivaldi pour la Polestar 2.

Répondant à l'un des principaux souhaits des propriétaires de véhicules Polestar, la présence d'un navigateur web complet dans la voiture permet aux utilisateurs de naviguer sur la toile comme ils le feraient sur leurs appareils mobiles. Il s'agit du premier navigateur disponible pour Android Automotive OS. "C'est formidable que nous ayons pu répondre au désir de notre communauté de propriétaires d'avoir un navigateur avec Vivaldi comme cadeau de Noël", se réjouit Thomas Ingenlath, CEO de Polestar. "Il y a maintenant un tout nouveau monde de contenu web que vous pouvez explorer dans la Polestar 2 - y compris certaines de vos plateformes de streaming préférées".

Développée pour la Polestar 2 par l'équipe de Vivaldi en Norvège, l'application apporte une fonctionnalité de navigation étendue à l'écran central de 11" avec Android Automotive OS dans la voiture, et fonctionne de la même manière que sur un appareil mobile, avec une navigation par onglets, une capacité de streaming, des achats en ligne et des mesures de sécurité de haut niveau. Le navigateur Vivaldi est conçu pour être flexible et dispose d'un bloqueur de publicité intégré, d'un outil de traduction respectueux de la confidentialité, d'une fonction de notes, d'une protection contre le suivi et d'une fonction de synchronisation cryptée.

Le navigateur Vivaldi pour la Polestar 2 est désormais disponible sur tous les marchés européens, nord-américains et certains marchés d'Asie-Pacifique.Après la récente mise à jour du logiciel de performance intervenue pour la Polestar 2 fin novembre, les capacités technologiques de Polestar sont également mises en évidence en matière d'infodivertissement.

