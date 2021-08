Land Rover fait évoluer en douceur le Range Rover Velar, avec de nouveaux éléments de design et des technologies mises à jour.

Commençons par mentionner que ce Velar retouché est également disponible dans une série Auric Edition qui combine des éléments de design uniques, des jantes en alliage de 20" et des finitions extérieures exclusives Auric Atlas. Les clients peuvent en outre, sur tous les Range Velar, commander des teintes extérieures SV Bespoke finies à la main, dont la palette Premium et le service exclusif Match to Sample. La ventilation et les système de purification de l'air de l'habitacle ont aussi été revus tandis que des mises à jour sans fil "Over The Air" seront bientôt disponibles pour Apple Car Play. Android Auto sans fil sera également proposé. Côté aides à la conduite la palette s'est enrichie de plusieurs dispositifs comme la caméra de recul de série et le régulateur de vitesse adaptatif avec direction qui améliore le confort du conducteur, en particulier sur les longs trajets autoroutiers, en intervenant de manière subtile sur la direction, l'accélération et le freinage afin de maintenir le véhicule au centre de sa voie tout en conservant une distance prédéfinie avec le véhicule qui précède. Au plan mécanique, le Range Rover Velar peut recevoir des moteurs MHEV diesel Ingenium à 4 et 6 cylindres ainsi qu'un bloc essence 6 cylindres, tandis que la version P400e hybride rechargeable offre une autonomie électrique de 53 km et des émissions de CO2 de seulement 49 g/km. Le Range Rover Velar est disponible en Belgique à partir de 60.450 euros.

