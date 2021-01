Face aux nouvelles exigences de circulation dans les villes, Piaggio commercialise son nouveau Porter NP6, un camion petit par la taille, mais costaud par ses capacités de chargement.

La circulation urbaine, mais aussi le monde de la livraison en ville est en train d'évoluer à grands pas. De plus en plus, les livraisons dans ce que l'on appelle "le dernier kilomètres" (plein centre, rues commerçantes) posent des souci. Les acteurs ont besoin de véhicules de plus en plus compacts et écologiques, mais aussi capables de transporter des charges lourdes, par exemple pour assurer la continuité d'un chantier ou approvisionner un magasin. Le Porter NP6 du constructeur italien Piaggio maximise sa compacité. Large de seulement 1,64 m, il gêne le moins possible le flux de circulation. Il se contente d'un petit moteur 4 cylindres d'une cylindrée de 1,5 litres Multitech essence/LPG développant 106 ch. Mais surtout, son essieu supporte de 1275 à 1600 kg, selon le nombre de roues arrière (2 ou 4), c'est-à-dire bien plus que son propre poids.

Camion configurable

Sa longueur varie en fonction de la version choisie, mais n'excède pas celle d'une petite berline. La possibilité de combiner différents châssis, types de pont arrière et les rapports correspondants, différents équipements, configurations de benne et couleurs confèrent au Porter NP6 une vaste étendue de possibilités qui permet au client un choix calibré selon ses besoins spécifiques. Fonctionnel et moderne, l'habitacle est équipé de tout le confort et de la connectivité indispensable dans le monde du travail actuel.

Pour les services d'entretien de l'espace public, le Porter NP6 se gare partout, sans gêner la circulation. © GF

Bref, un bon à tout faire idéal pour un grand nombre de commerçants installés en ville, mais aussi de corps de métier devant intervenir principalement en ville, sans oublier le monde de la construction et de la livraison/coursier et les services d'entretien de l'espace public.

