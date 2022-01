Le tout premier véhicule à hydrogène de série de Peugeot vient de tomber de chaîne en ce mois de décembre. Le constructeur de Sochaux devient ainsi l'un des tout premiers constructeurs à proposer, en plus de ses versions thermiques et électriques à batterie, une version électrique alimenté par une pile à combustible à hydrogène (hydrogen full cell) sur le segment des véhicules utilitaires.

Les livraisons du Peugeot e-Expert Hydrogen peuvent dès lors commencer. Le premier client n'est autre que Watea by Michelin, la jeune filiale dédiée aux solutions de mobilité verte du groupe clermontois. Le Peugeot e-Expert Hydrogen est basé sur l'e-Expert à batterie.

Il est d'abord produit en France, sur le site de Hordain (Nord), puis transformé en Allemagne à Rüsselsheim, sur les lignes de production du centre de compétence Stellantis dédié à la technologie hydrogène. Le nouveau Peugeot e- Expert Hydrogen innove avec un système "mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric" propre au groupe Stellantis, qui se compose d'une pile à combustible produisant l'électricité nécessaire à la propulsion du véhicule grâce à l'hydrogène embarqué dans le réservoir ainsi que d'une batterie haute tension lithium-ion rechargeable, d'une capacité de 10,5 kWh connectable sur le réseau électrique, qui alimente elle aussi le moteur électrique dans certaines phases de roulage.

Peugeot annonce un plein en seulement 3 minutes, pour plus de 400 km d'autonomie (WLTP). Le véhicule existe en deux longueurs (standard et allongée) et sa charge utile est de 1.000 kilos tandis que son volume utile atteint jusqu'à 6,1 m3. Il revendique encore une vitesse maximale de 130 km/h.

